Глава МИД Венгрии сообщил о планах Европы сорвать мирное урегулирование на Украине

Сийярто сообщил о планах Европы сорвать мирное урегулирование на Украине

Правительства стран Западной Европы планируют сорвать мирное урегулирование украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в видеообращении на официальной странице политика в социальной сети.

«Мирный план из 28 пунктов — это огромная возможность наконец-то установить мир на Украине, но, к сожалению, похоже, что западные европейцы уже выдохлись и планируют снова сорвать это мирное соглашение», — заявил дипломат.

При этом он подчеркнул, что каждый политический деятель Старого Света, напротив, обязан всецело и безоговорочно поддерживать мирный план. По мнению Сийярто, такую позицию им должны диктовать гуманизм и здравый смысл.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что большая часть мирного плана США была согласована Киевом и Вашингтоном. Однако некоторые пункты все еще остаются не решенными. Их будут обсуждать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.