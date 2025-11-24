Путин назвал Симоняна настоящей легендой российского и мирового футбола

|
Дарья Корзина
Президент отметил, что экс-нападающего «Спартака» ценили за мастерство и силу духа.

Путин выразил соболезнования в связи со смертью Симоняна

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР по футболу и бывший нападающий «Спартак» Никита Симонян был легендой футбола и кумиром для болельщика. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«За мастерство, силу духа и верность команде Никиту Симоняна ценили товарищи по „Спартаку“ и нашей национальной сборной, уважали соперники, искренне любили миллионы болельщиков, для которых он был признанным кумиром», — написано в сообщении на сайте Кремля.

Глава государства выразил соболезнования семье и близким спортсмена.

Никита Павлович Симонян скончался на 100-м году жизни. В составе национальной команды Симонян завоевал золото Олимпийских игр, а после завершения игровой карьеры успешно проявил себя на тренерском поприще.

Под его руководством «Спартак» завоевал четыре чемпионских титула, а позже Симонян занимал должность первого вице-президента Российского футбольного союза, оказывая влияние на развитие отечественного футбола на управленческом уровне.

Московский «Спартак» объявил, что одна из трибун домашнего стадиона будет переименована в честь Никиты Симоняна. Церемония прощания пройдет на арене клуба, после чего спортсмена похоронят на Ваганьковском кладбище.

