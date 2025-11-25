Сотрудники ФСБ пресекли теракт на территории храма в Калининградской области

Элина Битюцкая
Преступление было спланировано по заданию украинских кураторов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Федеральная служба безопасности обезвредила преступника в Калининградской области — подростка 2008 года рождения, который по заданию украинских кураторов готовил теракт против православного храма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Несовершеннолетний гражданин России с использованием мессенджера Telegram вступил в переписку с вербовщиком террористической организации и сообщил ему о своей готовности совершить теракт в поддержку политики киевского режима», — установило следствие.

Под руководством «наставника» из Украины подросток провел разведку места будущего нападения, приобрел компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства.

«Противоправная деятельность указанного лица пресечена при реализации им своего преступного замысла в непосредственной близости от культового учреждения», — сообщили в спецслужбе.

При задержании у него изъяли средства для теракта и телефон с доказательствами связи с куратором.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на террористический акт. В ФСБ предупредили, что продолжают фиксировать активность украинских спецслужб, которые ищут в соцсетях и мессенджерах исполнителей для диверсий.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в МИД России предупредили о риске терактов на фоне переговорного процесса по плану Трампа.

