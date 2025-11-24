В МИД России предупредили о риске терактов на фоне переговорного процесса по плану Трампа

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 89 0

Киев может придать «кровавый фон» текущей ситуации.

МИД РФ предупредил о риске терактов вокруг мирного плана

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марианна Пронина

Украина может организовать теракты или ряд провокаций «под чужим флагом» на фоне текущих переговоров вокруг мирного урегулирования, предложенные по плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил «Известиям» посол МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что в условиях международного и внутриукраинского политического накала не исключена возможность, что Киев придаст «кровавый фон» текущей ситуации.

«Вполне вероятными могут быть попытки Киева либо отвлечь внимание от коррупционного скандала, либо придать „кровавый фон“ переговорам, которые предлагают США», — заявил Мирошник.

Посол обратил внимание, что Россия взаимодействует с государством-террористом, которое никак не придерживается каких-либо норм или ограничений в рамках международных обязательств.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал текущие переговоры по конфликту на Украине в Женеве «крайне сложными».

