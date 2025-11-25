Песков заявил об отсутствии у Москвы текста обновленного плана по Украине

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 97 0

Американская сторона заявляет о согласовании большей части документа, тогда как Москва утверждает, что не получала новой версии.

Есть ли предложения от США о проведении мирных переговоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия пока не получала какого-либо обновленного документа по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов», — заявил Песков.

Песков жестко охарактеризовал общую медийную ситуацию вокруг так называемого «американского мирного плана», назвав ее «информационной вакханалией».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News рассказала, что большая часть пунктов мирного плана уже согласована.

«Сейчас осталось всего несколько пунктов, по которым есть разногласия, над которыми наши команды продолжают работать», — отметила она.

Левитт также подчеркнула продуктивный характер недавних дискуссий и общий позитивный настрой американской администрации.

«Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) сделал заявление в выходные, и с тех пор между его командой по нацбезопасности и украинской делегацией состоялись очень продуктивные обсуждения», — уточнила представитель Белого дома.

Однако, несмотря на активную работу, скорой встречи Дональда Трампа с главой киевского Владимиром Зеленским пока не планируется.

Основой для текущих обсуждений стал американский план, который претерпел значительные изменения. После переговоров в Женеве 23 ноября между представителями США, Украины и Евросоюза первоначальный документ из 28 пунктов был сокращен до 19 положений. При этом у Европы был собственный, состоящий из 24 пунктов, план.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:41
Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» отметили национальной премией Китая
23:28
Газа может не хватить: подземные хранилища в ЕС заполнены менее, чем на 80%
23:11
Вся правда о витаминах группы B: кому и как их правильно принимать
22:59
Российская женская сборная по шахматам вернулась в Москву победителем чемпионата мира
22:49
Обирают до нитки: аферисты адаптировали жилищную схему обмана под транспорт
22:40
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным

Сейчас читают

Убийство родственниц Прохора Шаляпина снова будут расследовать
Месяц тишины: тайна пропажи россиянки с сыном в Турции обрастает пугающими версиями
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео