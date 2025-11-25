Песков заявил об отсутствии у Москвы текста обновленного плана по Украине

Россия пока не получала какого-либо обновленного документа по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москве не поступал обновленный мирный план по Украине, состоящий из 19 пунктов», — заявил Песков.

Песков жестко охарактеризовал общую медийную ситуацию вокруг так называемого «американского мирного плана», назвав ее «информационной вакханалией».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в интервью Fox News рассказала, что большая часть пунктов мирного плана уже согласована.

«Сейчас осталось всего несколько пунктов, по которым есть разногласия, над которыми наши команды продолжают работать», — отметила она.

Левитт также подчеркнула продуктивный характер недавних дискуссий и общий позитивный настрой американской администрации.

«Президент (Дональд Трамп. — Прим. ред.) сделал заявление в выходные, и с тех пор между его командой по нацбезопасности и украинской делегацией состоялись очень продуктивные обсуждения», — уточнила представитель Белого дома.

Однако, несмотря на активную работу, скорой встречи Дональда Трампа с главой киевского Владимиром Зеленским пока не планируется.

Основой для текущих обсуждений стал американский план, который претерпел значительные изменения. После переговоров в Женеве 23 ноября между представителями США, Украины и Евросоюза первоначальный документ из 28 пунктов был сокращен до 19 положений. При этом у Европы был собственный, состоящий из 24 пунктов, план.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США в ближайшее время могут выйти на прямой контакт с Россией для очного обсуждения мирного плана.

