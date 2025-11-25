Силуанов отметил быстрый экономический рост стран БРИКС

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Страны-участницы активно работают над расширением своего влияния в мире.

Рост экономики стран-участниц БРИКС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Страны БРИКС уверенно конкурируют с развитыми экономиками. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов на Международном форуме Финансового университета.

По его словам, эти государства демонстрируют быстрый экономический рост и уверенно «теснят» более развитые экономики.

«Страны с развивающимися экономиками, в первую очередь это страны БРИКС, растут быстрыми темпами», — заявил Силуанов.

Он отметил, что в ряде стран доходы населения уже превышают показатели развитых государств. Это свидетельствует о том, что БРИКС становится не просто альтернативой, а серьезным игроком на мировой арене.

Однако Силуанов также отметил, что развитые страны не спешат уступать свои позиции. Они продолжают удерживать контроль и влияние в глобальной экономике, что создает определенные препятствия для стран БРИКС.

В этом контексте Россия выступает за развитие добросовестной конкуренции, основанной на равных условиях, без ограничений и торговых войн.

В ожидании новых партнеров в рамках БРИКС, Россия открыта для сотрудничества с членами АСЕАН. Президент РФ Владимир Путин также подчеркивает растущий авторитет как Шанхайской организации сотрудничества, так и БРИКС на мировой арене.

