«Иначе ты умрешь»: в Норвегии мужчина залил ребенку глаза суперклеем

Dagbladet: В Норвегии мужчина залил ребенку глаза суперклеем

В Норвегии 30-летний мужчина залил малышу глаза суперклеем, пока тот спал. Об этом пишет Dagbladet.

По решению окружного суда мужчина обязан выплатить 75 тысяч долларов (около шести миллионов рублей) в качестве компенсации. Осужденный не является отцом ребенка, но имеет к нему отношение. Однако степень родства не уточняется. Адвокат злоумышленника сообщил, что клиент «не считает себя виновным» и рассматривает возможность обжалования.

Два нападения

Согласно обвинительному заключению, мужчина полностью заклеил глаза спящему ребенку в своей квартире. Пятилетнему мальчику сделали общий наркоз, чтобы убрать засохший слой клея с век.

Спустя месяц клей снова был обнаружен на волосах, ухе, обуви и верхней части тела ребенка. Отец мальчика сообщил в полицию после того, как увидел остатки клея, взяв сына на руки.

Отпечатки и ДНК

По данным следствия, полиция во время обыска изъяла тюбик клей из мусорного ведра в доме, а также под кроватью была найдена крышку от тюбика и следы клея на постели и полу. На орудии преступлении правоохранительные органы обнаружили полный профиль ДНК обвиняемого.

Также полиция изъяла телефон злоумышленника и обнаружила в нем более 200 фотографий ребенка, несколько аудиозаписей, на которых малыш плачет, и запись, где мужчина, изменяя голос.

«Тебе нужно сейчас же проснуться, иначе ты умрешь», — говорил он.

На протяжении всего разбирательства обвиняемый отрицал вину и утверждал, что ребенок сам раздобыл клей. Адвокаты отклонил это объяснение, а прокурор настаивала, что доказательства необходимо рассматривать в совокупности.

Наказание и перспектива обжалования

По норвежскому законодательству жестокое обращение с детьми предусматривает до шести лет тюрьмы. Сейчас мужчина отбывает срок в десять месяцев и решает обжаловать приговор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.