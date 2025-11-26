Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин зарегистрировался в таунхаусе во Флориде

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 85 0

Приобрести такую недвижимость можно за 360 тысяч долларов.

Где в США зарегистрировался продюсер Разин

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стало известно, где именно в США зарегистрирован продюсер Андрей Разин, который в России проходит заочно обвиняемым по делу о крупном мошенничестве. Согласно выписке из американского реестра недвижимости, которая попала в распоряжение РИА Новости, Разин месяц назад оформил регистрацию в таунхаусе, расположенном в городе Нейплс во Флориде, недалеко от побережья Мексиканского залива.

Документ с указанным адресом, где ранее проживал продюсер группы «Ласковый май», датирован 30 октября текущего года.

По этому адресу находится двухэтажный таунхаус с гаражом. Побережье Мексиканского залива расположено всего в нескольких километрах. У каждого дома в этом районе имеется небольшой внутренний двор, выходящий на искусственный водоем. Место, где, как предполагается, находится жилье Разина, считается престижным по меркам Нейплс.

На одном из сайтов по продаже и аренде недвижимости сообщается, что дома такого типа обычно имеют три спальни и две ванных комнаты. Их площадь составляет примерно 150 квадратных метров. Приобрести подобный таунхаус можно за 360 тысяч долларов, а аренда на месяц обойдется примерно в 2700 долларов.

Разин проходит заочно обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Адвокат, представляющая интересы семьи певца Юрия Шатунова, передавала позицию следствия. Из нее следует, что продюсер якобы длительное время пользовался поддельным договором с автором песен группы «Ласковый май» Сергеем Кузнецовым, чтобы получать деньги как правообладатель композиций. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. МВД объявило Разина в розыск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной во время ограбления ее дома
19:00
Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной
18:55
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
18:50
«Хватит!» — сын Трампа о желании критиков Уиткоффа сорвать план США по Украине
18:49
Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка
18:44
Умерова допросили в НАБУ по коррупционному делу Миндича

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
Церемония прощания с Валентиной Шарыкиной прошла в Москве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео