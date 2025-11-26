«Ладно, неважно»: молодая мать убила двух сыновей с разницей в три года

NYP: Молодая мать убила двух сыновей с разницей в три года

В американском штате Джорджия 21-летняя девушка убила двух своих новорожденных сыновей с разницей почти в три года. Об этом сообщает New York Post.

В дом девушки приехали сотрудники окружного шерифа. В одной из комнат они нашли восьмимесячного мальчика без сознания— младенца доставили в больницу, но спасти не удалось. По данным следствия, девушка задушила сына.

У полицейских поведение матери сразу вызвало вопросы. Один из офицеров описал ее реакцию как безразличную, другой отметил, что она проявляла беззаботность, пока сотрудники выносили тело ребенка. Девушку арестовали по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и жестоком обращении с детьми.

«Я не знаю, имеет ли это какое-то отношение к делу, но мать будто говорила: «Ладно, неважно», — сказал офицер.

На момент задержания она уже отбыла срок в окружной тюрьме по другому делу — связанному со смертью ее первого ребенка, произошедшей тремя годами ранее. Причина гибели мальчика долгое время оставалась неустановленной. Согласно материалам дела, в ночь трагедии девушка находилась в приюте и поднималась с сыном наверх, чтобы искупать его, а затем спустилась вниз и посадила ребенка на качели. Спустя некоторое время сотрудники приюта обнаружили младенца без сознания — он был бледным и неподвижным.

По данным властей, после смерти первого ребенка несколько ведомств, включая Департамент по делам семьи и детей, указывали на странное и равнодушное поведение девушки в последующие дни. Она до сих пор отрицает вину. Расследование по обоим эпизодам продолжается.

