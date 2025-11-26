«Ладно, неважно»: молодая мать убила двух сыновей с разницей в три года

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 42 0

Поведение девушки насторожило полицейских.

Мать убила двух сыновей с разницей в три года в США

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

NYP: Молодая мать убила двух сыновей с разницей в три года

В американском штате Джорджия 21-летняя девушка убила двух своих новорожденных сыновей с разницей почти в три года. Об этом сообщает New York Post.

В дом девушки приехали сотрудники окружного шерифа. В одной из комнат они нашли восьмимесячного мальчика без сознания— младенца доставили в больницу, но спасти не удалось. По данным следствия, девушка задушила сына.

У полицейских поведение матери сразу вызвало вопросы. Один из офицеров описал ее реакцию как безразличную, другой отметил, что она проявляла беззаботность, пока сотрудники выносили тело ребенка. Девушку арестовали по обвинению в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и жестоком обращении с детьми.

«Я не знаю, имеет ли это какое-то отношение к делу, но мать будто говорила: «Ладно, неважно», — сказал офицер.

На момент задержания она уже отбыла срок в окружной тюрьме по другому делу — связанному со смертью ее первого ребенка, произошедшей тремя годами ранее. Причина гибели мальчика долгое время оставалась неустановленной. Согласно материалам дела, в ночь трагедии девушка находилась в приюте и поднималась с сыном наверх, чтобы искупать его, а затем спустилась вниз и посадила ребенка на качели. Спустя некоторое время сотрудники приюта обнаружили младенца без сознания — он был бледным и неподвижным.

По данным властей, после смерти первого ребенка несколько ведомств, включая Департамент по делам семьи и детей, указывали на странное и равнодушное поведение девушки в последующие дни. Она до сих пор отрицает вину. Расследование по обоим эпизодам продолжается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:12
Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой срыва урегулирования конфликта на Украине
19:10
Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной во время ограбления ее дома
19:00
Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной
18:55
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
18:50
«Хватит!» — сын Трампа о желании критиков Уиткоффа сорвать план США по Украине
18:49
Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
Церемония прощания с Валентиной Шарыкиной прошла в Москве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости