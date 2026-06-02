В России создали три лекарства для пациентов с редкими заболеваниями

ФМБА: в России создали препарат для лечения миодистрофии Дюшена и муковисцидоза

Разработку трех отечественных препаратов для лечения редких заболеваний завершили в России. Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в канале мессенджера МАКС.

Ученые создавали эти препараты для пациентов с миодистрофией Дюшена, с синдромом короткой кишки и муковисцидозом. Перечисленные заболевания относятся к числу редких и требуют сложной терапии.

Новые лекарственные средства разработали специалисты Научно-исследовательского института гигиены, профпатологии и экологии человека Федерального медико-биологического агентства России.

Миодистрофия Дюшена — тяжелое наследственное заболевание, при котором со временем ослабевают мышцы. Синдром короткой кишки развивается при значительном сокращении длины кишечника и нарушает усвоение питательных веществ. Муковисцидоз поражает, прежде всего, органы дыхания и пищеварения, которые выделяют слизь, и требует постоянного медицинского контроля.

Разработка отечественных препаратов для таких диагнозов особо значима, так как пациентам с редкими болезнями часто требуется длительное и дорогостоящее лечение.

