В Подмосковье автомобиль сбил троих детей, которые ехали на одном самокате

Водитель иномарки сбил троих детей в Подмосковье. Известно, что несовершеннолетние ехали вместе на одном самокате. Об это рассказал источник 5-tv.ru.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Тойота» при повороте с главной дороги на второстепенную столкнулся с электросамокатом, на котором передвигались 12-летний мальчик и две девочки 12 и 13 лет.

Пострадавшие доставлены в местную больницу с разными видами травм. Отмечается, что у двоих детей диагностированы переломы лодыжки и копчика, у третьего — ушиб крестца.

Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что водитель каршеринга сбил двух пешеходов в Москве на Алтуфьевском шоссе.

Как следует из сообщения источника, автомобиль потерял управление и оказался вне проезжей части, где в этот момент и находились пешеходы. Машина сбила людей.

