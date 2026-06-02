Роковая встреча в тайге: названа новая версия пропажи семьи Усольцевых

Aif.ru: к исчезновению семьи Усольцевых могут быть причастны мошенники

К исчезновению семьи Усольцевых в Красноярском крае могут быть причастны мошенники, специализирующиеся на финансовом шантаже. Об этом сообщил исследователь Валентин Дегтерев в беседе с aif.ru.

Специалист выдвинул версию, согласно которой Сергей Усольцев стал целью вымогателей, возможно, управляемых из украинских колл-центров. По мнению эксперта, глава семейства мог отправиться в глухую местность для передачи крупной суммы денег шантажистам.

«У меня сложилось крайне нехорошее впечатление, что исчезновение Усольцевых действительно связано с жестким криминалом», — подчеркнул Дегтерев.

Он отметил, что бизнесмен неожиданно выбрал для отдыха турбазу низкого уровня и взял с собой 300 тысяч рублей наличностью. Однако изначально в СМИ фигурировала информация о сумме в 600 тысяч рублей.

«Скорее всего, Усольцев хотел передать часть наличных, которые были с собой: то ли вернуть долг, то ли откупиться, чтобы его оставили в покое», — рассказал эксперт.

Исследователь уверен, что наличие рядом жены и пятилетней дочери должно было послужить защитой. Однако злоумышленники могли пойти на крайние меры после финансового конфликта.

«Дальше, видимо, возник конфликт, и их убили, а тела бросили в какую-то яму», — добавил он.

Косвенным доказательством этой теории эксперт считает покупку Усольцевым ножа перед поездкой. Он мог понадобиться ему для самообороны.

Дегтерев также акцентировал внимание на странном звонке Сергея Усольцева пасынку с вопросом о наличии денег. Это, по словам исследователя, подтверждает материальный мотив поездки.

Трагедия произошла 28 сентября 2025 года, когда 64-летний Сергей, его 48-летняя супруга Ирина и пятилетняя Арина выехали к горе Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин. С тех пор об их местонахождении ничего не известно. Их автомобиль был найден брошенным на окраине населенного пункта.

Несмотря на выдвинутые криминальные гипотезы, Следственный комитет официально придерживается версии о несчастном случае в условиях дикой природы.

Ранее в ходе поисков волонтеры осматривали расщелины у подножия гор. К текущему моменту поисковые операции не принесли результатов, оставляя дело об исчезновении семьи в статусе одной из самых загадочных тайн региона.

