Сбито два летевших в сторону Москвы беспилотника ВСУ
Силы ПВО отразили попытку атаки.
Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Силами ПВО России уничтожены два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил градоначальник.
Неприятель регулярно пытается атаковать столицу. 16 мая Сергей Собянин сообщал об отражении атаки 43 БПЛА на подлете к городу. Об этом писал 5-tv.ru.
За прошедшую же ночь силы ПВО уничтожили 148 украинских беспилотников над рядом регионов страны. По данным Минобороны, атака продолжалась с 20:00 1 июня до 7:00 2 июня по московскому времени. Российские расчеты ПВО работали сразу на нескольких направлениях.
Беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Ростовской и Смоленской областями. Также воздушные цели уничтожили над Краснодарским краем и Республикой Крым. Часть дронов Вооруженных сил Украины перехватили над акваториями Азовского и Черного морей.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 23 мая
- Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву
- 23 мая
- Силы ПВО за ночь уничтожили 348 украинских дронов над российскими регионами
- 22 мая
- Силы ПВО России за ночь сбили 217 украинских дронов
- 21 мая
- Силы ПВО сбили два беспилотника, летевших в сторону Москвы
- 19 мая
- СВР: Украина намерена запускать дроны в сторону России с территории стран Балтии
- 17 мая
- Гражданин Индии погиб в результате атаки ВСУ в Подмосковье
- 17 мая
- Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
- 17 мая
- В результате атаки дронов ВСУ на Москву пострадали 12 человек
- 16 мая
- Средства ПВО сбили еще семь дронов, летевших на Москву
- 16 мая
- Собянин сообщил об отражении атаки уже 43 БПЛА на подлете к Москве
Читайте также
64%
Нашли ошибку?