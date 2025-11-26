Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Киргизии

Владимир Путин заявил, что российские капиталовложения в экономику Республики достигли почти двух миллиардов долларов.

Россия стала одним из ведущих инвесторов в экономику Киргизии с объемом накопленных капиталовложений почти два миллиарда долларов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-киргизских переговоров.

«Россия входит в число ведущих инвесторов в киргизскую экономику — накоплено почти 2 миллиарда долларов российских капиталовложений», — сообщил глава государства.

Путин уточнил, что в различных секторах экономики Киргизии успешно работают около полутора тысяч предприятий с российским участием.

«В Киргизии работают около 1,7 тысячи деловых предприятий с российским участием в сфере энергетики, горнорудной промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики», — отметил президент.

Российский лидер особо подчеркнул, что такие значительные результаты стали возможны благодаря проводимой политике киргизского руководства.

«Все это стало возможным благодаря уверенной внутренней политике президента Кыргызстана Садыра Жапарова», — заявил Путин.

Государственный визит Владимира Путина в Киргизию начался 25 ноября и продлится до 27 ноября, включая участие в заседании ОДКБ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин и Садыр Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров в Бишкеке.

