Путин и Жапаров подписали совместное заявление по итогам переговоров в Бишкеке

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В документе обозначены ключевые задачи по укреплению сотрудничества между странами.

Видео: подписание заявления об углублении отношений

Фото: © РИА Новости/ Александр Казаков

Президент России Владимир Путин и киргизский лидер Жапаров подписали совместное заявление об углублении отношений союзничества по итогам переговоров, состоявшихся в Бишкеке.

При этом российский лидер отметил, что в документе обозначены ключевые задачи по укреплению сотрудничества между странами.

Путин находится в Бишкеке, куда прилетел с госвизитом 25 ноября. До этого вместе с Жапаровым он возложил венки к мемориалу на площади Победы в Бишкеке после встречи в аэропорту.

Также известно, что Путин поучаствует в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Помимо этого, у главы государства в планах встреча с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Позже президент РФ и киргизский глава выступят с заявлениями для СМИ.

Ранее, писал 5-tv.ru, переговоры России и Киргизии завершились в Бишкеке. В ходе переговоров Путин заявил, что Москва настроена на тесное взаимодействие с Бишкеком во время председательства Киргизии в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое началось в сентябре.

