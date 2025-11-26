Без вины виноватый? Законопослушным автовладельцам грозят штрафы с камер

Страховщики могут не увидеть полисы ОСАГО без регистрационных знаков

Штрафы с дорожных камер за ОСАГО могут затронуть миллионы россиян. Всего из-за одной ошибки под угрозой окажутся даже добросовестные водители, у которых есть полис.

Как выяснили «Известия», все из-за договоров-«невидимок». Такими они становятся, если в базе страховщиков не отобразится госномер. Его как раз и фиксируют камеры. Зачастую там есть только VIN авто.

Под ударом прежде всего окажутся покупатели новых машин. Чтобы подстраховаться, после регистрации владелец должен проследить, чтобы внесли изменения в договор. Впрочем, страховщики считают, что после запуска автоматической проверки ОСАГО через камеры система заработает корректно.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенники освоили искусственный интеллект для обмана с полисами ОСАГО. С помощью нейросетей они создают поддельные фотографии, якобы с места аварий, что позволяет преступникам незаконно получать выплаты по страховке.

Вдобавок сам текст заявления тоже составляет робот, активно используя отсылки к нормативным документам, что тоже сбивает с толку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.