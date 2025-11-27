«В одних трусах я бы не вышла»: какие наряды Валя Карнавал считает «кринжовыми»

Блогерша поддерживает чужое самовыражение, но сама придерживается жестких принципов.

Какие наряды Валя Карнавал считает «кринжовыми»

Фото: www.globallookpress.com/Pavel Kashaev

Валя Карнавал никогда бы не вышла в свет в «голых» нарядах

Блогерша и певица Валя Карнавал раскрыла свои модные принципы, отвечая журналистам на вопрос о том, какие наряды считает кринжовыми. Звезда подчеркнула, что не осуждает выбор других, однако сама имеет четкие ограничения по поводу того, что надевать в свет. Звезда рассказала об этом на красной дорожке премии «Блогема», ее слова приводит издание Super.

«В одних трусах я бы сама не вышла, в total белье я бы сама не вышла, наверное. Я не вышла бы, если бы что-то вот суперпрозрачное и вот прям просвечивающее в плане груди, я бы не вышла в таком. А так пусть люди выражаются и делают вообще что хотят», — высказалась Валя.

Ранее блогерша оказалась в центре обсуждения из-за своих слов о ношении корсетов. Во время вечеринки по случаю дня рождения она отметила, что регулярно их использует и что даже после еды ее живот остается плоским.

Эта реплика вызвала бурную реакцию пользователей, которые расценили ее как вредный совет. Карнавал позже пояснила, что имела в виду современные модели корсетов и не призывала никого утягивать себя во время приема пищи.

