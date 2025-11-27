Делал это во сне: мужчина 10 лет насиловал жену и оправдывался сексомнией

Daily Mail: мужчина 10 лет насиловал жену и оправдывался сексомнией

В Великобритании 62-летний мужчина, которого обвиняют в многолетнем сексуальном насилии над супругой, заявил, что все это происходило во сне из-за редкого расстройства. Суд рассматривает возможность того, что он мог нападать, не осознавая своих действий. Об этом сообщает Daily Mail.

Обвиняемый предстал перед судом по делу о многократном сексуальном насилии в отношении своей жены. По версии следствия, преступления продолжались более десяти лет — с 2006 по 2017 год. Имя обвиняемого не раскрывается, чтобы не допустить установления личности женщины.

Прокурор отметила, что мужчина утверждает: он действовал «независимо от воли» и «не понимал, что происходит», так как страдал от сексомнии — редкого варианта лунатизма, при котором человек совершает сексуальные действия во сне. Она подчеркнула, что присяжные услышат показания специалистов по этому расстройству.

По словам жертвы, сначала их интимная жизнь была «скромной и спокойной», однако поведение мужа резко изменилось после рождения первого ребенка. Она утверждала, что просыпалась от того, что муж прижимал ее голову к кровати и удовлетворял себя. Наутро мужчина извинялся, обещал, что это не повторится. Однако нападения продолжались много лет.

В один из эпизодов женщина боялась быть убитой: муж, по ее словам, повалил ее на кровать, зажал нос, лишив возможности дышать, а затем совершил сексуальное насилие. Она назвала произошедшее «самым ужасным моментом в ее жизни». Именно после этого женщина рассказала коллегам о происходящем и начала вести дневник, фиксируя эпизоды нападений.

Она призналась, что пыталась найти объяснение происходящему и в интернете обнаружила упоминания о сексомнии. Но подчеркнула, что муж, по ее словам, продолжал принуждение даже после разговоров о боли и отказе.

На допросе мужчина отрицал изнасилование и утверждал, что все эпизоды происходили по взаимному согласию. Он заявил, что «ничего не помнит», включая собственные извинения. Обвиняемый подтвердил, что обращался к терапевту по поводу лунатизма, но отрицал обсуждения с женой вопросов сексомнии.

Прокурор подчеркнула, что, хотя парасомнии могут приводить к действиям во сне, женщина многократно говорила мужу, что он причиняет ей физическую боль и занимается с ней сексом без ее согласия, но это продолжалось «снова и снова на протяжении многих лет».

Судебное разбирательство продолжается.

