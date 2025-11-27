Суд оставил квартиру Долиной в законной собственности певицы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Инстанция отклонила жалобу Полины Лурье, которой артистка продала жилье по указке мошенников.

Как суд поступил с квартирой Ларисы Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Жалоба покупательницы квартиры народной артистки РФ Ларисы Долиной, Полины Лурье, была отклонена вторым кассационным судом. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Квартира остается в собственности певицы. Хамовнический суд Москвы принял решение в пользу Ларисы Долиной по встречным искам певицы и купившей у нее жилье матери-одиночки Полины Лурье в марте 2025 года. В пользу звезды взыскали более 69 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что мошенникам, обманувшим народную артистку России, грозит лишение свободы на срок от шести лет до девяти лет и шести месяцев колонии. Летом 2024 года аферисты, находясь на Украине, втерлись к Долиной в доверие.

Под их давлением она продала свою квартиру Полине Лурье ниже рыночной стоимости. В результате певица лишилась квартиры и потеряла в общей сложности около 317 миллионов рублей.

