Израиль обвинил «Хезболлу» в ракетных ударах по югу Ливана

Израильские военные, находящиеся в южной части Ливана, подверглись нападению со стороны шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил официальный Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении говорится, что в ходе двух инцидентов ливанская организация совершила несколько ракетных ударов по позициям военнослужащих. В ЦАХАЛ подчеркнули, что информации по жертвам и пострадавшим нет.

Между Ливаном и Израилем официально сохраняется перемирие. В конце апреля о продлении режима прекращении огня на три недели заявил американский лидер Дональд Трамп. Тем не менее Бейрут и Тель-Авив продолжают наносить удары и обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

Ранее 5-tv.ru писал, что число жертв среди мирного населения в результате израильских ракетных ударов по территории Ливана составило свыше 2,6 тысячи человек. Среди них — более ста сотрудников местных медицинских учреждений. Кроме того, ранения получили более восьми тысяч человек.

