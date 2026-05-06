Власти Гагаузской автономии Молдавии отменили назначенные на 21 июня выборы

Анастасия Антоненко
Автономия с 2023 года находится в затяжном конфликте с властями Кишинева, который не раз блокировал ей финансовую поддержку.

Парламент Гагаузии отменяет назначенные на 21 июня выборы

Власти Гагаузии (автономное территориальное образование на юге Молдавии. — Прим. ред.) официально отменили выборы в Народное собрание (парламент), которые были назначены на 21 июня. Об этом ТАСС заявил вице-председатель парламента Георгий Лейчу.

По его словам, решение связано с невозможностью подготовиться к голосованию из-за систематических препятствий со стороны властей Кишинева.

«Это однозначно, все сроки пройдены», — добавил Лейчу.

Он отметил, что новая дата будет назначена после завершения переговоров с Кишиневом.

Статус автономии

Гагаузия с 2023 года находится в затяжном конфликте с центральными властями из-за попыток унифицировать законодательство и ограничить полномочия региональных органов. Кишинев уже блокировал финансовую поддержку автономии и оспаривал легитимность ряда решений гагаузских властей.

Стоит отметить, что в январе 2024 года в Молдавии вступили в силу поправки к избирательному кодексу, которые теперь регулируют и выборы в Гагаузии. Депутаты Народного собрания автономии не согласились с изменениями и предложили Кишиневу свой вариант решения, но их предложения были проигнорированы.

В марте 2026 года министр юстиции Молдавии Владислав Кожухарь обратился в Конституционный суд с просьбой признать незаконными полномочия Комрата, столицы Гагаузии, по назначению руководителей силовых органов, а также оспорил порядок выборов башкана (высшего должностного лица автономии. — Прим. ред.) и депутатов Народного собрания.

По утверждениям Кишинева, автономия — это форма самоуправления, а не «государство в государстве», и должна оставаться под контролем унитарного государства.

Глава Гагаузии Евгения Гуцул, находящаяся под арестом, призвала отстаивать право на проведение выборов.

