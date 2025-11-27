Рябков отметил появление «здорового реализма» в политике США при Трампе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 32 0

Замглавы МИД РФ заявил, что Вашингтон стал более открыт для диалога, но не отказался от претензий на глобальное доминирование.

Как относится МИД РФ к политике Дональда Трампа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Во внешней политике США при администрации Дональда Трампа появились элементы здорового реализма. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 27 ноября на круглом столе в Совете Федерации.

«Что касается США, то, как представляется, при Трампе они на время отошли от константы глобального демократизаторства. Во внешней политике Вашингтона появились некоторые здоровые элементы реализма. <…> Американцы теперь открылись для прямого и откровенного разговора», — сообщил дипломат, слова которого приводит «РИА Новости».

Рябков уточнил, что США теперь чаще действуют исходя из национальных интересов, однако не отказались от претензий на глобальное лидерство, выражаемого в слоганах «Америка прежде всего» и «Мир посредством силы».

Накануне замминистра отмечал, что отношения России и США находятся на ранней стадии нормализации, но успех этого процесса пока не гарантирован.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал о готовности Москвы вернуться к подготовке переговоров между Путиным и Трампом, предпочтительно в Будапеште. Помощник президента Юрий Ушаков также подтверждал, что контакты между странами продолжаются на различных уровнях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что договоренность о приезде Уиткоффа в Москву остается в силе.

