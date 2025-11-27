Рябков отметил появление «здорового реализма» в политике США при Трампе

Во внешней политике США при администрации Дональда Трампа появились элементы здорового реализма. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 27 ноября на круглом столе в Совете Федерации.

«Что касается США, то, как представляется, при Трампе они на время отошли от константы глобального демократизаторства. Во внешней политике Вашингтона появились некоторые здоровые элементы реализма. <…> Американцы теперь открылись для прямого и откровенного разговора», — сообщил дипломат, слова которого приводит «РИА Новости».

Рябков уточнил, что США теперь чаще действуют исходя из национальных интересов, однако не отказались от претензий на глобальное лидерство, выражаемого в слоганах «Америка прежде всего» и «Мир посредством силы».

Накануне замминистра отмечал, что отношения России и США находятся на ранней стадии нормализации, но успех этого процесса пока не гарантирован.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал о готовности Москвы вернуться к подготовке переговоров между Путиным и Трампом, предпочтительно в Будапеште. Помощник президента Юрий Ушаков также подтверждал, что контакты между странами продолжаются на различных уровнях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что договоренность о приезде Уиткоффа в Москву остается в силе.

