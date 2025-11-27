Рябков: договоренность о приезде Уиткоффа в Москву остается в силе

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 110 0

Поводов ставить визит спецпредставителя Трампа в Россию под сомнение нет.

Отменят ли приезд Уиткоффа в Москву

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Визит спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа в Москву по-прежнему в силе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет», — подчеркнул дипломат в разговоре с журналистами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требования об отставке Уиткоффа подрывают намерения политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Кроме того, сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал спецпосланника американского лидера, отметив, что его критики лишь желают продолжения боевых действий.

Дональд Трамп 25 ноября сообщил о планируемом на следующей визите Уиткоффа в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Позже, 26 ноября, РФ и США достигли предварительной договоренности о приезде американского политика в российскую столицу.

Тем временем недоброжелатели путем вбросов в СМИ пытаются сорвать налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном, отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:57
Суд оставил квартиру Долиной в законной собственности певицы
13:49
В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
13:35
Путин заявил о постоянном контакте РФ и Таджикистана по вопросам безопасности
13:32
Улицы нескольких столиц в Европе охватили акции протеста
13:18
Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
13:16
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
Хабенский о создании самого мрачного сезона «Метода»: «Не про маньяков, а про людей»
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео