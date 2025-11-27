Визит спецпредставителя США по Украине Стива Уиткоффа в Москву по-прежнему в силе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Никаких поводов ставить это под вопрос у меня нет», — подчеркнул дипломат в разговоре с журналистами.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что требования об отставке Уиткоффа подрывают намерения политико-дипломатического урегулирования украинского кризиса. Кроме того, сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал спецпосланника американского лидера, отметив, что его критики лишь желают продолжения боевых действий.

Дональд Трамп 25 ноября сообщил о планируемом на следующей визите Уиткоффа в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Позже, 26 ноября, РФ и США достигли предварительной договоренности о приезде американского политика в российскую столицу.

Тем временем недоброжелатели путем вбросов в СМИ пытаются сорвать налаживание отношений между Москвой и Вашингтоном, отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

