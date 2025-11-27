Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС

Элина Битюцкая
Космический корабль с двумя российскими космонавтами и астронавтом NASA доставил новую экспедицию на станцию.

Что случилось с новым экипажем Союза МС-28

Фото: Telegram/Роскосмос/roscosmos_gk

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» успешно пристыковался к Международной космической станции. Об этом сообщили 27 ноября в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня в 15:34 мск пилотируемый корабль „Союз МС-28“ в автоматическом режиме причалил к модулю „Рассвет“. Ждем открытия люков!» — говорится в официальном сообщении.

На борту корабля находятся российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем стартовала с космодрома Байконур. В программе экспедиции запланированы два выхода в открытый космос и проведение более 40 научных экспериментов. Экипаж проведет на орбите 242 дня.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российских космонавтов проводили на старт космического корабля «Союз МС-28» под песню «Трава у дома» группы «Земляне». Перед полетом астронавты заночевали в гостинице «Россия», позавтракали с бокалом шампанского и традиционно расписались на дверях номера, увековечив событие.

