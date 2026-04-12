Все места были забиты: в Москве написали Всероссийский космический диктант

Элина Битюцкая
Задания для участников зачитывал летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

В Москве на ВДНХ написали Всероссийский космический диктант — 2026

В столичном центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 12 апреля прошла ежегодная акция «Всероссийский космический диктант». Об этом сообщили организаторы при поддержке госкорпорации «Роскосмос».

Мероприятие провели в формате телемоста: центральную площадку связали с региональными студиями, а также подключили онлайн-участников. Диктант включал 30 вопросов по истории космонавтики, ракетостроению и смежным научным областям.

Одним из чтецов заданий выступил президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

По его словам, главная цель акции — пробудить у молодежи интерес к космосу и работе профильной отрасли. Помимо диктанта в центре регулярно проходят тематические уроки.

«Время от времени, когда приглашаются интересные люди, и это необязательно только космонавты», — рассказал Юрчихин.

Он добавил, что популярность диктанта и лекций очень высока: после открытия персональной регистрации все места заполнили за полчаса.

«Абсолютно бесплатная акция, но все места были забиты», — с улыбкой заметил Герой России.

Тем временем исследование платформы «Неравнодушный человек», обнародованное 12 апреля, показало высокий интерес россиян к космической тематике: около 76% студентов вузов страны увлекаются космосом, причем 48% предпочитают получать информацию через короткие видео.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым 11 апреля заявил, что космическая отрасль в стране чувствует себя уверенно, несмотря на накопившиеся проблемы.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Роскосмос» открыл набор в отряд космонавтов через портал Госуслуги — подать документы на заочный отбор можно до 30 июня.

