Прямо к звездам: «Роскосмос» открыл набор в отряд космонавтов через Госуслуги

«Роскосмос» открыл набор в отряд космонавтов через Госуслуги

Госкорпорация «Роскосмос» открыла на портале Госуслуги прием заявлений в отряд космонавтов. Об этом 12 апреля сообщило Минцифры.

«Путь к звездам начинается на Госуслугах! Воспользуйтесь новым сервисом на портале и получите шанс вступить в отряд космонавтов. Подать заявление на участие в заочном отборе можно до 30 июня 2026 года», — говорится в публикации.

Кандидат должен быть гражданином РФ, иметь высшее образование из утвержденного перечня и стаж работы по специальности не менее трех лет. Возраст — не старше 35 лет, вес — от 50 до 90 кг. Обязательно владение одним из иностранных языков: английским, итальянским, испанским, немецким или французским. Также требуются отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость.

После подачи заявления, медосмотра и отправки документов успешных кандидатов пригласят в Центр подготовки космонавтов (ЦПК) на очный отбор. Там предстоит повторное медобследование, собеседование, сдача физнормативов и тестирование на образование. По итогам с лучшими заключат трудовой договор.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в этот же день сообщил, что оклад начинающего космонавта составляет 180 тысяч рублей, и с накоплением опыта сумма растет. Например, у специалиста третьего класса — до 300 тысяч, второго класса — до 400 тысяч, первого класса — до 500 тысяч рублей.

