Путин: Россия не собирается нападать на Европу

Россия готова официально зафиксировать отсутствие планов нападения на европейские страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя заявления о якобы готовящейся агрессии со стороны РФ.

«Прямой ложью и чушью» назвал российский лидер распространяемые утверждения о подготовке России к атаке на Европу. «Мы никогда не собирались (нападать. — Прим. ред.), сама идея выглядит смешной», — подчеркнул Путин, добавив, что Москва готова это официально зафиксировать.

Президент охарактеризовал распространителей такой информации как «жуликов», чьи заявления не имеют оснований. При этом он подтвердил готовность России к диалогу.

«РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности», — заявил президент.

