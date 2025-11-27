Путин: Россия не собирается нападать на Европу

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 63 0

Президент назвал прямым враньем слухи о подготовке атаки на западные государства.

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия готова официально зафиксировать отсутствие планов нападения на европейские страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, комментируя заявления о якобы готовящейся агрессии со стороны РФ.

«Прямой ложью и чушью» назвал российский лидер распространяемые утверждения о подготовке России к атаке на Европу. «Мы никогда не собирались (нападать. — Прим. ред.), сама идея выглядит смешной», — подчеркнул Путин, добавив, что Москва готова это официально зафиксировать.

Президент охарактеризовал распространителей такой информации как «жуликов», чьи заявления не имеют оснований. При этом он подтвердил готовность России к диалогу.

«РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности», — заявил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин указал на необходимость удовлетворять потребности ОПК России. Это заявление прозвучало в контексте обсуждения текущих задач ОПК и их соответствия потребностям армии в условиях продолжающейся спецоперации (СВО).

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео