Россия поднимет вопрос о ядерных испытаниях на переговорах с США

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 37 0

Москва обсудит насущную тему с американской делегацией.

Россия обсудит ядерные испытания на переговорах с США

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия на предстоящих переговорах с США поднимет тему подготовки к ядерным испытаниям. Об этом заявил президент Владимир Путин 27 ноября во время общения с журналистами по итогам визита в Киргизию.

Отвечая на вопрос о реакции Москвы на заявление Дональда Трампа о возможных испытаниях ядерного оружия США.

«Я поручил собрать дополнительную информацию о действиях американской стороны, проанализировать ее и представить мне предложение о том, что мы должны делать в этой ситуации», — говорит Путин.

Президент подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на предстоящих переговорах в Москве.

«Да, если это возникает… И, собственно, даже если не возникнет, мы, конечно, поставим этот вопрос», — утверждает президент РФ.

«Разумеется, и в США это понятно, и для нас это ясно — подготовка к реальным испытаниям ядерного оружия требует времени, и мы, конечно, не можем оказаться в ситуации, когда в США это испытают, а мы еще полтора года к этому будем готовиться», — глава государства пояснил логику такого подхода.

Путин подчеркнул, что Россия должна быть готова к любому развитию событий.

«Уверяю вас — мы будем готовы», — заявил он.

При этом он выразил готовность к совместной работе с американской администрацией по вопросам стратегической стабильности.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин назвал работу ОДКБ элементом стабильности в нынешних неспокойных условиях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео