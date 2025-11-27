Путин рассказал, кто находится в российской группе переговоров с Украиной

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 55 0

Над процессом работает целая группа специалистов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В российской группе переговоров с Украиной находятся Мединский и Ушаков

С российской стороны с Украиной ведут переговоры, в том числе, помощник президента РФ Владимир Мединский и министерство иностранных дел России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на пресс-конференции после государственного визита в Киргизию.

Мединский занимается переговорами «с самого начала», напомнил президент.

«Кто является переговорщиком с российской стороны? Это, очевидно, министерство иностранных дел. Когда сядем за стол переговоров и будем предметно, серьезно обсуждать каждый из предлагаемых пунктов для обсуждения. Министерство иностранных дел со стороны администрации. Это Мединский Владимир Ростиславович, помощник президента. Он этим занимался с самого начала. По текущим делам для того, чтобы организовать всю эту работу, в работу мною включен тоже помощник Юрий Викторович Ушаков. Он на связи с американскими коллегами», — сказал российский лидер.

Переговоры — это большой комплекс вопросов, который требует слаженной работы, напомнил Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:20
Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее
18:10
Семья погибла в турецком отеле после обработки номера токсичным газом
18:07
Новый экипаж «Союза МС-28» успешно пристыковался к МКС
18:03
Путин заявил о необходимости международного признания новых территорий
18:00
«Всегда ему рады»: Путин рассказал о контактах с Венгрией по встречи с Орбаном
17:55
«Может быть фейки»: Путин о слитых переговорах Уиткоффа по Украине

Сейчас читают

Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 9-летней Таисии
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео