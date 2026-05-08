Путин обсудил с Трампом совместную борьбу России и США с нацизмом

Президент России Владимир Путин обсудил с американским лидером Дональдом Трампом совместную борьбу двух стран с нацизмом в годы Второй мировой войны. Об этом глава государства заявил во время совещания с членами Совета безопасности России.

«Совсем недавно в телефонном разговоре с президентом Соединенных Штатов вспоминали о том, что мы вместе боролись с нацизмом и вместе побеждали», — сказал Путин.

Президент также отметил, что в Москву на празднование 81-й годовщины Победы уже прибыли лидеры многих дружественных стран. Они лично примут участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 9 Мая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что среди тех, кто уже прилетел в столицу, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, лидеры Лаоса и Абхазии Тхонглун Сисулит и Бадра Гунба, а также верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, лично наблюдать за проведением парада Победы на Красной площади собираются президенты Казахстана, Белоруссии, Южной Осетии и Республики Сербской.

