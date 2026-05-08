Фицо намерен обсудить с Путиным прекращение конфликта на Украине

Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо намерен обсудить пути прекращения конфликта на Украине. Кроме того, он планирует задать ряд вопросов российскому лидеру.

«Мы (Путин и Фицо. — Прим. ред.) должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия», — подчеркнул словацкий премьер.

К тому же, как сообщает портал Teraz, во время беседы с Владимиром Путиным премьер-министр Словакии может передать ему послание от главы киевского режима Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские власти уже в курсе о том, что Роберт Фицо планирует вручить Путину письмо от президента Украины. Однако, как подчеркнул председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, в самом факте передачи нет ничего необычного, важнее содержание его послания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.