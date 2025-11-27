Путин назвал чушью слухи об «опале» Лаврова после разговора с Рубио

У глав МИД сформирован собственный рабочий график.

Фото, видео: © РИА Новости/МИД РФ; 5-tv.ru

Владимир Путин опроверг слухи о попадании Сергея Лаврова в опалу после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом президент России заявил 27 ноября во время пресс-конференции по итогам визита в Бишкек.

«Да чушь это какая-то, ни в какую опалу не попал», — подчеркнул глава государства, комментируя соответствующие сообщения в СМИ.

Путин пояснил, что министр иностранных дел продолжает активно работать по своему графику.

«У Лаврова сформирован собственный рабочий график. По его словам, министр иностранных дел сообщил ему, какие задачи предстоят, и занимается подготовкой к предстоящей встрече с представителями США», — заявил президент.

Напомним, что 21 октября Лавров сообщил о договоренности с Рубио продолжить телефонные контакты для подготовки очередной встречи президентов России и США. Министр подчеркивал, что, хотя место встречи лидеров важно, главное — содержательное продвижение по решению задач, согласованных на саммите в Анкоридже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин указал на работу России в G8 исключительно по приглашению.

