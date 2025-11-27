Откровение за кулисами: Кейт Миддлтон призналась, почему ее волосы стали светлее

Диана Кулманакова
Однако эксперты по окрашиванию считают, что принцесса недоговаривает.

Зачем Кейт Миддлтон покрасила волосы

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock / i-Images

Кейт Миддлтон: мои волосы стали светлее из-за солнца

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые объяснила, откуда у нее появился новый светлый оттенок волос — и сделала это в неожиданном разговоре за кулисами Королевского эстрадного представления. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время встречи с актрисой Сью Поллард в Королевском Альберт-холле Кейт услышала комплимент в адрес своей заметно более светлой прически — и раскрыла секрет перемен. По словам Поллард, она сказала принцессе, что ее волосы выглядят намного светлее. Кейт ответила просто: «Они были каштановые, но на солнце стали светлее».

В последние месяцы принцесса действительно экспериментирует с цветом волос: ее привычные темные локоны стали теплее и «медовее» после летних каникул, проведенных на суперъяхте у греческих островов.

Новый цвет — глоток свежего воздуха

Специалисты по окрашиванию считают, что одного солнца было бы мало. Цветовые переходы выглядят слишком точными и ровными.

Эксперты объяснили Daily Mail, что Кейт, вероятно, освежила оттенок с помощью мягких акцентов:

  • медово-русый тон «освещает кожу»;
  • светлые пряди подчеркивают зеленые глаза;
  • эффект выглядит естественно, но явно усилен салонной техникой.

Они отметили, что волосы принцессы «сияют и выглядят по-настоящему роскошно».

Почему цвет меняется на фотографиях

Иногда, как недавно в музее естествознания и на матче по регби, поклонники замечали, что цвет волос Кейт будто «меняется» за несколько дней.

Стилист звезд Адем Ойгур объяснил, что причина чаще всего не в окрашивании, а в:

  • разном освещении,
  • укладке,
  • интенсивности вспышки на камерах.

По его словам, «на солнечном свету ее локоны буквально светятся, а в тусклом освещении стадиона волосы выглядят темнее».

