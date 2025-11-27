Путин направил соболезнования Си Цзиньпину из-за пожара в Гонконге

|
Элина Битюцкая
Президент России выразил поддержку Китаю после трагедии, унесшей десятки жизней.

Путин направил соболезнования Си Цзиньпину

Фото: Reuters/Tyrone Siu

Президент РФ Владимир Путин направил официальные соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей при масштабном пожаре в Гонконге. Об этом сообщается в телеграмме, опубликованной 27 ноября на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Председатель, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в Специальном административном районе Гонконг», — говорится в тексте соболезнования.

Российский лидер также поручил передать слова поддержки родственникам погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что число погибших при пожаре в жилом комплексе Гонконга увеличилось до 75, в их числе 11 пожарных. 45 человек находятся в больницах в критическом состоянии. Пропавшими без вести числятся почти 300 человек. Возгорание произошло во время ремонтных работ в высотных жилых зданиях, где проживают несколько тысяч человек.

Огонь быстро перекинулся со строительных лесов на жилые этажи, заблокировав часть людей внутри.

Полиция задержала трех человек по подозрению в непредумышленном убийстве.

