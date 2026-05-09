«По-моему, нереально»: Ушаков о встрече Путина и Трампа в Китае

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 53 0

Слухи о возможных переговорах лидеров двух стран появились на фоне скорого визита главы Белого дома в Пекин.

Встретятся ли Трамп и Путин в Китае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ушаков усомнился в вероятности встречи Путина и Трампа в Китае

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае в ближайшее время маловероятна. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«По-моему, нереально», — ответил Ушаков на вопрос журналиста.

Обсуждать возможную встречу двух лидеров стали после заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о том, что Дональд Трамп прилетит в Пекин 14–15 мая для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у президента России сегодня проходит серия международных встреч с зарубежными лидерами, которые прилетели в столицу на празднование Дня Победы. Отмечается, что в этом году Россия не отправляла специальных приглашений на торжество, главы иностранных государств самостоятельно выразили желание посетить Москву.

Владимир Путин уже провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, главой Республики Сербской Синишей Караном, а также президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+9° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.30
-0.32 88.55
0.66
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:30
Фитнес-тренер в кармане: как нейросети меняют подход к спорту
21:10
Песков: Россия не получала сигналов о выходе США из переговоров по Украине
21:00
Путин проводит пресс-конференцию в Кремле в День Победы: прямая трансляция
20:44
Полотенце вместо садовника: как заботиться о комнатных цветах во время отпуска
20:37
Путин отметил рост торговли между Россией и Южной Осетией
20:30
Шашлычок на майские отменяется? Когда из России уйдет апрельская зима

Сейчас читают

Салют в честь Дня Победы прогремел в Хабаровске
Никто не забыт: прямая трансляция празднования 9 Мая в России и за рубежом
Парад Победы на Дворцовой площади Петербурга
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео