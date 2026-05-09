«По-моему, нереально»: Ушаков о встрече Путина и Трампа в Китае

Ушаков усомнился в вероятности встречи Путина и Трампа в Китае

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Китае в ближайшее время маловероятна. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«По-моему, нереально», — ответил Ушаков на вопрос журналиста.

Обсуждать возможную встречу двух лидеров стали после заявления пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт о том, что Дональд Трамп прилетит в Пекин 14–15 мая для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у президента России сегодня проходит серия международных встреч с зарубежными лидерами, которые прилетели в столицу на празднование Дня Победы. Отмечается, что в этом году Россия не отправляла специальных приглашений на торжество, главы иностранных государств самостоятельно выразили желание посетить Москву.

Владимир Путин уже провел переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, премьер-министром Словакии Робертом Фицо, верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, главой Республики Сербской Синишей Караном, а также президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

