Путин: РФ готова к сотрудничеству в экономике с Европой при ее желании

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 70 0

Москва будет работать с каждым предложением.

Будет ли Россия сотрудничать с Европой в экономической сфере

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

В случае решения Европы вернуться к сотрудничеству с Россией в экономической сфере, Москва не будет против этого и поработает с каждым предложением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с телеканалом «Номад ТВ».

«Если вдруг Европа решит вернуться к сотрудничеству с Россией в экономике, Москва не против и готова работать с каждым», — сказал российский лидер.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Венгрии указали на важность снятия санкций с России для экономики Европы. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто подчеркивал, что план США по урегулированию конфликта на Украине сообщает о снятии санкций, о реинтеграции россиян в мировую экономику, что важно больше для Евросоюза (ЕС), чем для россиян.

Также глава министерства финансов США Скотт Бессент передавал, что 19-й пакет санкций ЕС против России, который вступил в силу в конце октября, потерпел полный провал.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что государства ЕС по-прежнему продолжают создавать новые ограничения в отношении россиян и этим ухудшают сложившуюся ситуацию дополнительными элементами.

