«Семья обеспокоена»: Гвинет Пэлтроу призналась в ухудшении ментального здоровья

Radar Online: Гвинет Пэлтроу призналась в ухудшении ментального здоровья

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу встревожила ближний круг людей и деловых партнеров после откровений о состоянии тяжелой тревожности. Об этом сообщают источники Radar Online, отмечая серьезную обеспокоенность как за здоровье звезды, так и за стабильность ее бренда Goop.

По словам Пэлтроу, ментальные проблемы резко усилились за последние два года и перевернули ее жизнь с ног на голову. Она рассказала, что страдает от учащенного сердцебиения, навязчивых мыслей, внезапных приступов страха по утрам и заметное истощение. Она связывает эти симптомы с гормональными изменениями и доминированием эстрогена.

Пэлтроу подчеркнула, что тревожность проявляется на нескольких уровнях — физиологическом, психологическом и эмоциональном, а постоянное внимание со стороны публики только усиливает проблему.

«Когда ты во власти чужих мнений, это расшатывает нервную систему», — призналась она.

По словам источников, близких к актрисе, ее признания стали неожиданностью для семьи и коллег.

«Они никогда не видели ее такой. Она подавлена, измотана и явно переживает тяжелый период. Семья обеспокоена тем, как быстро все ухудшилось», — сказал собеседник издания.

Пэлтроу также рассказала, что даже мелкие рабочие триггеры, вроде негативного письма, теперь воспринимаются ею как «пощечина». Чтобы справиться с состоянием, она работает сразу с двумя терапевтами, включая специалиста по нервной системе, и опирается на поддержку мужа, режиссера Брэда Фалчака, детей Эппл и Мозеса.

В руководстве Goop, по данным инсайдеров, тоже растут опасения.

«Если она выгорит, пострадает вся компания. Инвесторы внимательно следят за ее состоянием — серьезный срыв может резко обрушить стоимость бренда», — поделился источник.

Пэлтроу призналась, что старается осознаннее распоряжаться временем и подозревает, что у нее может быть синдром дефицита внимания и гиперактивности.

«Меня может увлечь что угодно. Я хочу быть более собранной», — подытожила актриса.

