Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей супруги

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 39 0

С Елизаветой Башаровой актер расстался пять лет назад.

Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве мировой судья постановил взыскать с актера Марата Башарова алименты на содержание ребенка, рожденного в браке с его третьей женой. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

В ведомстве пояснили, что судебный приказ был вынесен 25 ноября 2025 года по заявлению Елизаветы Башаровой, которая просила назначить выплаты на несовершеннолетнего ребенка.

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова поженились в сентябре 2017 года в Солнцевском ЗАГСе Москвы, после рождения сына Марселя. Это их единственный общий ребенок в браке. Развод состоялся в марте 2019 года. Елизавета заявила о домашнем насилии со стороны мужа. Она говорила, что долгое время прощала Марату рукоприкладство, но в итоге подала на развод. Общий сын бывших супругов живет с мамой, но общается с отцом.

После развода Шевыркова пыталась наладить общение с актером ради сына, иногда они жили вместе, но полного воссоединения пары не состоялось.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 год...

Последние новости

23:41
«Был очень этому рад»: Путин назвал размер своей стипендии в студенчестве
23:19
«Зимнее яйцо» Фаберже оценили в 26 миллионов долларов
22:58
«Глубочайший кризис»: Песков прокомментировал отставку Ермака
22:39
Суд обязал Марата Башарова выплачивать алименты на ребенка от третьей супруги
22:24
Собянин открыл в «Сколкове» кластер видеоигр и анимации
22:07
Суд арестовал организатора рехаба в Дедовске Хоботову до 22 января

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео