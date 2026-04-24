Экс-замминистра обороны России Иванов не признал вину по новому делу о взятках

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Однако другие обвиняемые раскаялись в содеянном.

Экс-чиновник Иванов отрицает вину по новому делу о взятках

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отказался признать вину по новому уголовному делу, связанному с получением взяток на сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил участник судебного процесса.

Однако другой фигурант по этому делу — соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере, признался в содеянном. Также поступил и обвиняемый предприниматель Сергей Бородин. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, из-за чего его дело выделили в отдельное производство.

Тимура Иванова задержали весной 2024 года. По версии следствия, бывший чиновник получал вознаграждения от подрядчиков, работавших на объектах Минобороны, в обмен на выгодные контракты. По делу о хищении и легализации доходов суд приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-замминистра обороны заявил о желании отправиться на СВО. Иванов хочет служить в составе штурмового подразделения.

Последние новости

19:45
Называли образцом для подражания: школьный тренер изнасиловала ученика
19:30
Основатель крупной строительной фирмы исчез во время рыбалки под Волгоградом
19:30
Учительница физкультуры показывала нижнее белье своим ученикам и была уволена
19:28
Разъезжал по улицам и стрелял: в Анапе задержали 18-летнего водителя кабриолета
19:26
Экс-замминистра обороны России Иванов не признал вину по новому делу о взятках
19:26
«Он оптимист»: адвокат Артема Чекалина рассказал о его состоянии в СИЗО

Сейчас читают

Ключевая ставка пошла вниз: кредиты, ипотека и цены — как изменится жизнь россиян
Врачи достали из кишечника женщины стоматологическую отвертку
Хотел стать историком, но творил историю сам: жизнь и смерть Алексея Пиманова
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео