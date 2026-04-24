Экс-замминистра обороны России Иванов не признал вину по новому делу о взятках

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов отказался признать вину по новому уголовному делу, связанному с получением взяток на сумму 1,3 миллиона рублей. Об этом 5-tv.ru сообщил участник судебного процесса.

Однако другой фигурант по этому делу — соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере, признался в содеянном. Также поступил и обвиняемый предприниматель Сергей Бородин. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, из-за чего его дело выделили в отдельное производство.

Тимура Иванова задержали весной 2024 года. По версии следствия, бывший чиновник получал вознаграждения от подрядчиков, работавших на объектах Минобороны, в обмен на выгодные контракты. По делу о хищении и легализации доходов суд приговорил Иванова к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экс-замминистра обороны заявил о желании отправиться на СВО. Иванов хочет служить в составе штурмового подразделения.

