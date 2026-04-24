Разъезжал по улицам и стрелял: в Анапе задержали 18-летнего водителя кабриолета

В Анапе молодого водителя задержали за нарушение ПДД и стрельбу из автомобиля

В Анапе сотрудники полиции задержали 18-летнего жителя Новороссийска, который устроил стрельбу во время поездки по городу. Соответствующее видео опубликовал городской отдел МВД в канале мессенджера МАКС.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, молодой человек арендовал кабриолет Audi A4, снял с него государственные номера и вместе с друзьями катался по городу, нарушая правила дорожного движения.

Во время поездки он несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета светозвуковыми патронами.

Очевидцы сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно установили местонахождение автомобиля и задержали водителя.

Следствие квалифицировало действия как хулиганство с применением оружия. По данной статье молодому человеку может грозить до семи лет лишения свободы. Кроме того, за нарушения правил дорожного движения ему также могут назначить штраф или лишить водительских прав по решению суда.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.