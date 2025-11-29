Зима не щадит: что спасает кожу от стресса зимой

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Косметолог призвала не тратить деньги на несколько процедур.

Какие процедуры лица необходимо делать зимой

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

Косметолог Моисеенко: щадящий пилинг поможет убрать сухость и тусклость лица

Справиться с сухостью, раздражением и тусклым цветом лица в холодное время года помогут щадящие пилинги и биоревитализация. Об этом Газете.ру рассказала косметолог Наталья Моисеенко.

По словам эксперта, если кожа начинает шелушиться, то следует обратить внимание на мягкие формулы — молочный, миндальный или пробиотический пилинги. Они аккуратно снимают ороговевшие клетки, освежают кожу и, в отличие от агрессивных кислот, не вызывают пересушивания.

Кроме того, важно делать неинвазивную карбокситерапию, которая мягко улучшает микроциркуляцию, борется с тусклостью и помогает коже удерживать влагу. Это отличный вариант для чувствительной кожи.

«Зимой хорошо подходит мягкая биоревитализация. Это не стимулирующие коктейли, а легкие формулы с гиалуроновой кислотой, которые уменьшают сухость и снимают чувство стянутости», — отметила косметолог.

Эксперт Моисеенко призвала не тратить деньги на несколько процедур, а остановиться на чем-то одном, более необходимом.

Так, например, RF-лифтинг в зимний период года зачастую приводит к длительному покраснению, а глубокие пилинги без реальных показаний ухудшают состояние пересушенной кожи. При этом SPA-процедуры дают приятный расслабляющий эффект, но не на барьерные функции и глубокое увлажнение.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, постоянные перепады температуры, воздух от отопления и холод негативно влияют на естественный барьер, от чего появляются обезвоживание и раздражение. Так как же ухаживать за лицом осенью и зимой?

