В Москве прощаются с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 150 0

Актер умер 26 ноября после продолжительной болезни.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Верещагина Екатерина; 5-tv.ru

В Москве проходит церемония прощания с народным артистом РСФСР, выдающимся актером и режиссером Всеволодом Шиловским. 

Прощание началось в театре-студии на Петровке, где Шиловский не только работал, но и вдохновлял поколения актеров. К зданию пришли друзья, коллеги и поклонники, чтобы отдать дань уважения мастеру. После церемонии его похоронят на Троекуровском кладбище.

87-летний Всеволод Шиловский скончался 26 ноября после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелое состояние, он продолжал выступать в театре до последних дней своей жизни, демонстрируя истинную преданность своему делу.

Окончив школу-студию МХАТ в 1961 году, Шиловский стал не только талантливым актером, но и успешным режиссером, создавшим множество запоминающихся работ. Его актерская карьера, в том числе, включает роли в таких фильмах, как «Влюблен по собственному желанию», «Военно-полевой роман», «Интердевочка» и «Узник замка Иф».

В Москве прощаются с народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским
