Умер британский драматург и сценарист Том Стоппард

|
Автор сценария фильма «Анна Каренина» с Кирой Найтли открыто признавался в любви к российской культуре.

Умер британский драматург и сценарист Том Стоппард

Фото: www.globallookpress.com/Michael Germana

Умер британский драматург, автор сценария «Анны Карениной» Том Стоппард

В возрасте 88 лет скончался британский драматург, режиссер и сценарист Том Стоппард. Об этом сообщила телекомпания Sky News. По информации журналистов, Стоппард умер дома в графстве Дорсет, в окружении семьи, находясь «в полном мире и покое».

За более чем 60-летнюю карьеру Стоппард создал культовые пьесы, включая «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», «Леопольдштадт», трилогию «Берег утопии», а также написал сценарии к фильмам «Влюбленный Шекспир», «Русский дом» и «Анна Каренина» с актрисой Кирой Найтли в главной роли. Сценарий к «Влюбленному Шекспиру» принес ему премии «Оскар» и «Золотой глобус», полученные совместно с Марком Норманом.

Стоппард родился в этнической чехословацкой семье и неоднократно посещал Россию. Он открыто признавался в любви к российской культуре и отечественному театру. Его сын, актер Эдвард Стоппард, также принимал участие в российских кинопроектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер звезда фильмов «Зита и Гита» и «Мой любимый Раджа» Дхармендра.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

