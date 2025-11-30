Убила всех: бабушка-стример из РФ номинирована на премию за лучший момент в CS2

|
Элина Битюцкая
Женщина из Нижнего Новгорода показала класс в компьютерной игре.

Российская пенсионерка стала звездой Counter-Strike 2

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

Бабушка-стример из России номинирована на премию за лучший момент в CS2

Российская пенсионерка Ольга Ивановна номинирована на международную премию для стримеров NNYS в категории «Лучший игровой момент». Об этом сообщают организаторы премии, отметившие вирусный фрагмент ее геймплея в Counter-Strike 2.

Жительница Нижнего Новгорода, 77-летняя Бабушка Ольга, под таким прозвищем она известна в сети, оказалась в шорт-листе благодаря эйсу (уничтожению всей вражеской команды одним игроком) на карте Dust II, где она в одиночку разгромила всю команду противника. Видео с этим моментом собрало миллионы просмотров.

Ольга Ивановна ведет трансляции на Twitch под ником i_olga с 2021 года, и за это время ее на канал подписались более 245 тысяч человек. Бабушка Ольга начала стримить благодаря внуку, который подарил ей сенсорный телефон и показал прямые трансляции блогеров — это говорится в описании ее аккаунта.

Пенсионерка объясняет, что игры ей помогают отвлечься от повседневных забот, а также решить финансовые проблемы. На пожертвования подписчиков она смогла закрыть кредит родственникам.

Помимо CS2, Ольга Ивановна играет в Minecraft, Atomic Heart, Diablo 2 и другие проекты. Для нее это уже не первый эйс — аналогичное достижение на той же карте было зафиксировано в августе прошлого года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России создают игру по мотивам башкирских мифов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

