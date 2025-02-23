В России создают игру по мотивам башкирских мифов

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Проект познакомит геймеров с национальной мифологией, культурой и природными памятниками республики.

В России создают игру по мотивам башкирских мифов

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Команда энтузиастов из Башкортостана разрабатывает компьютерную игру Heart of Ural. Об этом «Известиям» рассказал гейм-директор проекта Святослав Пегов.

По его словам, проект находится на ранней стадии разработки и представляет собой интерактивную этно-игру, задача которой — познакомить геймеров с башкирской мифологией, культурой и природными памятниками. Авторы задействовали в механике музыку, танцы и эпические сказания башкирского народа.

«Проект раскрывает особенности многовековой башкирской культуры и национальной идентичности. Современное прочтение древних башкирских сказаний и легенд совместно с современными аранжировками народной музыки поможет повысить интерес и вдохновить на изучение национальной культуры молодых людей», — отметил Пегов.

Heart of Ural реализуется в стиле «пиксель-арт». В центре сюжета — башкирская девушка, которая путешествует по мифам и легендам страны. Кроме выполнения квестов, главной героине предстоит сражаться. Однако это будут не стандартные бои — удары наносятся в такт музыке, что требует определенных навыков.

По мнению вице-президента Творческого союза художников Башкортостана при ЮНЕСКО Камиля Бузыкаева, Heart of Ural может заинтересовать молодое поколение и будет содействовать продвижению башкирской культуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что компьютерную игру «Смута» и образовательные приложения «Смутное время» на ее основе новосибирской студии «Сайберия нова» скачали миллион раз.

-7° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.17
-0.34 92.02
-0.46
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:13
Идеалист, романтик, патриот: Путин назвал пророческими слова Собчака о России
20:53
В России создают игру по мотивам башкирских мифов
20:35
Сергей Зверев рассказал о своей службе в армии
20:18
Женщина пострадала при ЧП в многоквартирном доме в Саратовской области
20:00
Фильм-событие: картина «Красный шелк» набирает обороты в российском прокате
19:42
Собаки насмерть загрызли девятилетнюю девочку в Ставрополе

Сейчас читают

«Издавал ненормальные звуки»: пассажир летевшего из Москвы на Кубу борта об экстренной посадке
SHAMAN о рок-хите «Небо славян»: Я был поражен многослойному тексту Кинчева про Россию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Прямая трансляция салюта в честь Дня защитника Отечества в Петербурге

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год