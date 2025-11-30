«Это удобно»: представитель Долиной осудил участников флешмоба за травлю певицы

Представитель Долиной Пудовкин осудил пользователей сети за травлю певицы

Люди, которые принимают участие во флешмобе против народной артистки РФ Ларисы Долиной, занимаются дешевым пиаром. Такое мнение высказал представитель певицы Сергей Пудовкин в беседе с РИА Новости.

Пользователи сети ранее возмутились ситуацией с квартирой Долиной, которую она продала 34-летней Полине Лурье, а в результате женщина осталась без жилья и без денег. Теперь в социальных сетях люди запустили флешмоб по «отмене» певицы. Он заключается в том, что пользователи публикуют ролики, где под композицию «Погода в доме» «отказывают» певице в услугах или просят ее вернуть деньги за покупки.

«Публичного человека третировать, издеваться, делать мемы в интернете, зарабатывать лайки и репосты — да, это удобно, это работает, дает свои результаты», — подчеркнул Пудовкин.

Ситуацию с мошенничеством в отношении Долиной из-за квартиры представитель артистки назвал трагичной. По его словам, люди, которые гонятся за лайками и репостами, преследуют корыстные цели и не понимают сути дела.

Кроме того, Пудовкин отметил, что в настоящее время вопрос мошенничества является очень болезненным, и на удочку злоумышленников может попасться каждый. При этом публичным людям приходится расплачиваться за это своим здоровьем и терпеть оскорбления в свой адрес.

«Я, безусловно, понимаю те переживания, которые существуют по этому делу. Справедливость должна быть всеобъемлющей и для всех, она не должна иметь избирательный характер. Возврат украденных и похищенных средств должен быть для всех», — объяснил Пудовкин.

Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и заявили, что жилье принадлежит им. Разбираться пришлось полиции. Новые собственники купили апартаменты за 112 миллионов рублей. Исполнительница деньги получила, но потом перевела на «безопасный счет» неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб, и в итоге потеряла все.

Долина подала иск против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России предложили способ защитить покупателей недвижимости при «схеме Долиной».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.