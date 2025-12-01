Mirror: беременную женщину нашли мертвой в лесу — ребенка рядом не было

Женщина, находившаяся на позднем сроке беременности, была найдена мертвой в лесу. Ребенка рядом не оказалось — сейчас его ищут ФБР и полиция нескольких округов. Об этом сообщает Mirror.

В последний раз погибшую видели поздно вечером. Она вышла из дома матери и села на пассажирское место темного автомобиля. Телефон позже нашли брошенным возле дома. После этого она перестала выходить на связь.

Спустя несколько недель тело нашли в национальном лесу. Судмедэксперты установили, что женщина погибла до родов, а младенца при ней не было.

По делу задержаны двое — гражданский муж погибшей и ее младшая сестра. Мужчина был арестован в ночь обнаружения тела по овбинениям, связанным с наркотиками. Он утверждал, что невеста сказала матери, будто ее «должны забрать», после чего села в подъехавший седан.

Сестра задержана по обвинению в даче ложных показаний и подделке улик. Приемная мать погибшей рассказала, что семья не делала публичных заявлений, чтобы не помешать поискам, и подчеркнула, что ее подопечную «глубоко любили». По ее словам, девушка сталкивалась с психологическими трудностями, но была доброй и отзывчивой.

Правоохранительные органы заявили, что могут раскрывать только «чрезвычайно ограниченный» объем информации из-за характера дела. Ведутся активные поиски новорожденного, а полиция просит общественность проявить терпение, пока специалисты пытаются установить, что произошло.

