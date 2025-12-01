Рэпера Face* заочно арестовали и объявили в розыск

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Кировский суд Уфы избрал меру пресечения для музыканта, уклонявшегося от обязанностей иноагента.

Объявили ли рэпера Face в розыск

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Рэпер Face* (настоящее имя — Иван Дремин. — Прим. ред.) заочно арестован и объявлен в межгосударственный розыск. Об этом сообщила прокуратура Республики Башкортостан 1 декабря.

«В отношении Дремина, объявленного в межгосударственный розыск, заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Музыкант был признан иностранным агентом в апреле 2022 года. С того момента он неоднократно нарушал законодательство, публикуя материалы в социальных сетях без обязательной для иноагентов маркировки.

Ранее, 1 декабря, уголовное дело Face* было направлено в Кировский районный суд Уфы, который уже штрафовал рэпера на 30 тысяч рублей за непредоставление отчета о своей деятельности. Общая сумма всех накопленных штрафов музыканта превышает 127 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что рэпер Джиган дал совет, как теперь называть пятую точку. Недавно в СМИ начали писать о якобы запрете слова «жопа».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан иноагентом в РФ.

