Лошадь под шубой: в Москве приготовили новогодний салата весом в 350 килограммов

Борис Сатаров
Блюдо посвятили символу предстоящего года.

В Москве приготовили селедку под шубой весом в 350 килограммов

В Москве в рамках VII Международного фестиваля «Селедка под шубой» приготовили 350 килограммов салата в виде символа наступающего 2026 года — лошади.

Президент Ассоциации кулинаров Москвы Денис Перевоз сообщил, что в столице проходит седьмой кулинарный фестиваль «Селедки под шубой», финалом которого должно стать установление рекорда — приготовление 350 килограммов блюда. Он отметил, что на площадке собрались многочисленные профессиональные шефы, участвующие в создании салата, а компетентное жюри, по его словам, даст объективную оценку и предоставит участникам обратную связь, чтобы те могли развиваться и понимать, на какие аспекты стоит обращать внимание.

В приготовлении участвуют не только профессионалы — к работе также привлекли школьников и студентов профильных учебных заведений.

Шеф-повар Михаил Перченко добавил, что блюдо само по себе очень простое, однако именно из-за этой простоты его труднее всего оценивать и удивлять, поэтому задача, по его словам, является довольно сложной.

Ранее сообщалось, что самым выгодным салатом для новогоднего стола стала селедка под шубой: в среднем одна порция обойдется в 51 рубль.

