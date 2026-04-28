В Москве стартовал просветительский марафон «Знание. Первые»

В рамках мероприятия обсудят важные для страны проблемы.

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

Важные для большой страны проблемы обсуждают сейчас в рамках грандиозного просветительского марафона «Знание. Первые». С молодежью в разных регионах общаются герои спецоперации, министры, знаменитые спортсмены и деятели культуры. В этом году мероприятие посвящено Году единства народов. Почему это важно, в Москве, на площадке Манежа, — говорила официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.

«Мы действительно готовы делиться опытом нашей страны, который может быть использован, и мы всегда об этом говорили, во благо и в качестве возможного ориентира для тех, кто испытывает какие-то сложности или те, кто переживает некие испытания, связанные с этническими конфликтами и национальными проблемами», — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Впереди — три дня живого общения. Отмечу, что за последние пять лет прошло уже десять марафонов, состоялось более полутора тысяч встреч молодежи с выдающимися людьми. А трансляции этих событий набрали более миллиарда просмотров.

